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Журнальный столик Скандика

Артикул: CH-049-618
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница: лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый 16 мм
Полка из металлической сетки

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота450 мм
  • Материал столешницыЛДСП, дуб
  • Материал подстольяметалл

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