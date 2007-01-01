Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Скандика — стильное и функциональное решение для вашего заведения.
Современный журнальный столик, сочетающий натуральное дерево и металл, станет идеальным дополнением для кафе, лаунж-зон, ресторанов и отельных холлов.
Ключевые преимущества для HoReCa:
✔ Многофункциональность — дополнительная полка из металлической сетки обеспечивает удобное хранение журналов и аксессуаров
✔ Прочная конструкция — металлический каркас с антикоррозийным покрытием гарантирует долговечность
✔ Практичность — гладкая деревянная поверхность устойчива к влаге и легко очищается
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер
Выбирая стол Скандика, вы получаете стильный и практичный предмет мебели, который подчеркнет индивидуальность вашего пространства и обеспечит комфорт гостям. Идеальное решение для владельцев, ценящих современный дизайн и функциональность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина500 мм
- Высота450 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП, дуб
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет