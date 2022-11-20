Характеристики товара
Описание
Столешница: лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый 16 мм
Полка из металлической сетки
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина500 мм
- Высота450 мм
- Материал столешницыЛДСП, дуб
- Материал подстольяметалл
Столешница: лдсп Дуб Шерман коньяк коричневый 16 мм
Полка из металлической сетки
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