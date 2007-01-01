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Настоящее фото товара Журнальный столик Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Скандика
69 оценок
14 090
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Журнальный столик Скандика производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Журнальный столик Скандика производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Журнальный столик Скандика производства ChiedoCover

Журнальный столик Скандика

Артикул: CH-049-618
69 оценок
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота450 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Скандика — стильное и функциональное решение для вашего заведения.

Современный журнальный столик, сочетающий натуральное дерево и металл, станет идеальным дополнением для кафе, лаунж-зон, ресторанов и отельных холлов.

Ключевые преимущества для HoReCa:
✔ Многофункциональность — дополнительная полка из металлической сетки обеспечивает удобное хранение журналов и аксессуаров
✔ Прочная конструкция — металлический каркас с антикоррозийным покрытием гарантирует долговечность
✔ Практичность — гладкая деревянная поверхность устойчива к влаге и легко очищается
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер

Выбирая стол Скандика, вы получаете стильный и практичный предмет мебели, который подчеркнет индивидуальность вашего пространства и обеспечит комфорт гостям. Идеальное решение для владельцев, ценящих современный дизайн и функциональность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота450 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП, дуб
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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