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Кресло кровать Август

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Кресло кровать Мустанг
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Кресло кровать Мустанг

Характеристики товара

Описание

Ширина: 750 мм

Глубина: 1150 мм

Высота: 950 мм

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