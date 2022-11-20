Характеристики товара
Описание
Ширина: 750 мм
Глубина: 1150 мм
Высота: 950 мм
Ширина: 750 мм
Глубина: 1150 мм
Высота: 950 мм
Кресло кровать Аурига
Кресло кровать Ультра
Кресло кровать Дуэт
Кресло кровать Женева
Кресло кровать Сан-Ремо
Кресло кровать Кристалл
Кресло кровать Мустанг
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Кресло кровать Стиль
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Диван Ассоль
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден