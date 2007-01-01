Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Финика М Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Финика М Торос черный
66 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Финика М Торос черный - фото 1Журнальный столик Финика М Торос черный - фото 2Журнальный столик Финика М Торос черный - фото 3Журнальный столик Финика М Торос черный - фото 4

Журнальный столик Финика М Торос черный

Артикул: CH-033-039
66 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота480 мм
  • Вес6.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт
Фотография товара Журнальный столик Финика М Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.
Следующий Приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт
Фотография товара Приставной столик Финика М Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота480 мм
  • Вес6.4 кг
  • Объем0.17 л
  • Материал столешницыМДФ 16мм
  • Количество мест1
  • Размер упаковки63/63/8.5 см
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99065
52 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол МА07 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол МА07, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол МА07

50
Фотография товара Консоль Бистерс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Бистерс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Консоль Бистерс

80
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, без отбойников, ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, белый, без отбойников, ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8905
4 090 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, белый, без отбойников, ПВХ

485
В наличии 1 шт.
Фотография товара Журнальный стол Olman от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Olman, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Журнальный стол Olman

31
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, серый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, серый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290

Стол Лидер 2, 2700*900, серый, шампань

6
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, белый, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, белый, 120*73

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стол переговорный на металлокаркасе, серый, белый, 160*123, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стол переговорный на металлокаркасе, серый, белый, 160*123

6
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, азул, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол нераздвижной Бетти 1200, азул, черный муар

5
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Новинка
Фотография товара Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
23 290

Стол Кённер, черный/керамика, светло-серая столешница

6
  • черный, темно-серый
  • белый, черный, мрамор
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела столы на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, белый, антрацит, 22 мм, 140*73, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, белый, антрацит, 22 мм, 140*73

6
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 22 мм, 140*73, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 22 мм, 140*73

11
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 22 мм, 120*73, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, темный шимо, белый, 22 мм, 120*73

7
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 22 мм, 120*60, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 22 мм, 120*60

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ольха, белый, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ольха, белый, 140*60

9
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 180*73, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 180*73

13
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 140*60, 22 мм, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, ясень шимо, белый, 140*60, 22 мм

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 120*60*76, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 120*60*76

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 140*73*76, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, серый, антрацит, 140*73*76

8
Настоящее фото товара Стол на металлокаркасе, бук, антрацит, 160*60*76, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Стол на металлокаркасе, бук, антрацит, 160*60*76

12

Товар в корзине

Журнальный столик Финика М Торос черный
Журнальный столик Финика М Торос черный
4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности