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Кресло кровать Флора

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Кресло кровать Стиль
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Кресло кровать Стиль

Характеристики товара

Описание

Ширина: 750 мм

Глубина: 1150 мм

Высота: 950 мм

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