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Подстолье Лестер - фото 1Подстолье Лестер - фото 2

Подстолье Лестер

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина920 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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