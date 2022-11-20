Фотография Столешница ЛДСП, венге от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница ЛДСП, венге

4.4
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 3 690 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Столешница ЛДСП, венге
Столешница ЛДСП, венге
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Столешница ЛДСП, венге

4.4
3690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Столешница ЛДСП, орех
Столешница ЛДСП, орех
Следующий Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой
Столешница ЛДСП 600х600 с алюминиевой кромкой

Характеристики товара

Описание

Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия.
Цвет каждой столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины. Готовый стол будет гармонично и со вкусом смотреться в доме, офисе, дизайн-студии, кафе, баре, ресторане.
Длина/ширина столешницы 800/800 мм.
Толщина столешницы 25 мм.
На торцевой части используется кромка из ПВХ - 2 мм.
Легкий и простой уход за изделием.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 11.39
Объем упаковки, м3: 0.027

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыЛДСП

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover-50%
29 495 ₽58 990 ₽
4.7
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 темный
Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
14 495 ₽
4.8
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 495 ₽
4.2
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Настоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
17 995 ₽
4.2
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Настоящее фото товара Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
7 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Валенсия, велюр серый, золотые ножки
Настоящее фото товара Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Лилиан, вельвет темно-синий
Настоящее фото товара Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Настоящее фото товара Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий
Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый

Другие товары из раздела столешницы лдсп оптом

Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 499 ₽
Оптовая цена
4.8
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Столшница ЛДСП d700 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Столшница ЛДСП d800 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
5 999 ₽
Оптовая цена
4.7
Столшница ЛДСП 700х700 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Столшница ЛДСП 800х800 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столшница ЛДСП 1200х800 с алюминиевой кромкой, произведённого компанией ChiedoCover
8 380 ₽
Оптовая цена
4.8
Столшница ЛДСП 1200х800 с алюминиевой кромкой
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Arentariya, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница Oxalit Arentariya
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Столешница Oxalit Belfast
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница Oxalit Gorniy
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Kantri, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Столешница Oxalit Kantri