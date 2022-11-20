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Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный - фото 1Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный - фото 2Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный - фото 3Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный - фото 4Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный - фото 5

Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, венге/ черный

14 оценок
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Стол Ролл, многофункциональный на колёсах, светлое дерево/ белый

Характеристики товара

Описание

Многофункциональный стол на колесах «РОЛЛ» — настоящее спасение для работающих удаленно из дома. С ним организовать рабочее место можно прямо из кровати или возле дивана. Достаточно всего лишь отрегулировать стол по высоте и поставить его в нужном месте. Легкий и компактный стол не займет много места в доме, но возьмет на себя функции обеденного или детского столика, прикроватной тумбочки и даже полноценного рабочего стола с ноутбуком.

Преимущества:

• Удобно пользоваться рядом с кроватью или диваном.

• Подходит для работы за ноутбуком, приёма пищи или чтения.

• Может быть использован как детский столик.

• Регулируется по высоте.

• Имеет колёса для транспортировки.

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Основные характеристики

  • Высота600/800 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка15
  • Цветкоричневый, черный

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