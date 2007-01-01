Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье 1042ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье 1042ЕМ
62 оценки
9 9906
10 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подстолье 1042ЕМ - фото 1Подстолье 1042ЕМ - фото 2Подстолье 1042ЕМ - фото 3Подстолье 1042ЕМ - фото 4Подстолье 1042ЕМ - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Подстолье 1042ЕМ производства ChiedoCover
Распродажа

Подстолье 1042ЕМ

Артикул: CH-009-501
62 оценки
Основные характеристики
  • Высота720 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1063ЕМ
Фотография товара Подстолье 1063ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Стальное Подстолье 1030ЕМ барное
Фотография товара Стальное Подстолье 1030ЕМ барное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подстолье матовое золотого цвета.
Размер основания: Д45 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.

Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 10х12х71 (0,008)

Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 12,3 кг
Вес брутто: 12,8 кг
Объем: 0,03 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр450 мм
  • Вес12 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 700х700

13
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000

7
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800

47
Хит
Настоящее фото товара Столешница HPL, ароза светлая, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Столешница HPL, ароза светлая

87
  • белый
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Столешница Хлое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Хлое, произведённого компанией ChiedoCover
от93 990

Столешница Хлое

13
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 800х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 800х700, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Столешница Фибер, 34 мм, 800х700

13
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 700*700, белый

45
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Фибер, 34 мм, 1100х800, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Столешница Фибер, 34 мм, 1100х800

7
Настоящее фото товара Столешница Оксалит Американ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит Американ

30

Другие товары из раздела хромированные подстолья

Распродажа
Фотография товара Подстолье 1028 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1028, произведённого компанией ChiedoCover
от7 8905
8 290 ₽Оптовая цена

Подстолье 1028

61
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1284 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1284, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Подстолье 1284

88
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1026ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Подстолье 1026ЕМ

63
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1064ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Подстолье 1064ЕМ

54
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье 1119ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1119ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Подстолье 1119ЕМ

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 2196ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2196ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Подстолье 2196ЕМ

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1261ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Подстолье 1261ЕМ, хром

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1259ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Подстолье 1259ЕМ, хром

5
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1287ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье 1287ЕМ, хром

11
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1278ЕМ, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Подстолье 1278ЕМ, хром

7
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Подстолье 1042ЕМ
Подстолье 1042ЕМ
9 990
10 590 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 700х700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Столешница Вейв, шпон бука, 18 мм, 700х700

13
Фотография товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Столешница Вейв HPL, 18 мм, Д1000

7
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D800

47

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности