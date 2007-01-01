Характеристики товара
Описание
Подстолье матовое золотого цвета.
Размер основания: Д45 см.
Рекомендуемый размер столешницы: Д-80, 80х80. Вес столешницы не должен превышать вес подстолья.
Основание+крест: 1 шт./кор. 48х48х8 (0,018); труба: 1 шт./кор. 10х12х71 (0,008)
Высота: 72 см
Диаметр: 45 см
Вес нетто: 12,3 кг
Вес брутто: 12,8 кг
Объем: 0,03 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Диаметр450 мм
- Вес12 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD800, 800*800 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет