Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Длина920 мм
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Опора для стола X образная в стиле Лофт - черное
Опора для стола П-образное
Подстолье 1028
Подстолье 1284
Подстолье 1019EM
Подстолье 1029EM
Подстолье 1026EM
Подстолье 1061EM
Подстолье 1064EM
Подстолье 1062EM
Стул барный Купер коричневый
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Стул Самба, коричневый, каркас - красное дерево
Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро
Стул на колесах Pulsante Roll, белая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, бирюзовая экокожа
Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа
Подстолье 1065EM
Подстолье 1063EM
Подстолье 1042EM
Стальное Подстолье 1030EM барное
Стальное Подстолье 1022EM
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье Манаус К1
Подстолье Kochur