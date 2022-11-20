Фотография Столешница ЛДСП, дуб беленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Столешница ЛДСП, дуб беленый

4.3
Оптовая цена при покупке от 10 штукот 4 190 ₽
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Столешница ЛДСП, дуб беленый
Столешница ЛДСП, дуб беленый
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Столешница ЛДСП, дуб беленый

4.3
4190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия. Цвет каждой столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины.
Готовый стол будет гармонично и со вкусом смотреться в доме, офисе, дизайн-студии, кафе, баре, ресторане.
Длина/ширина столешницы 800/800 мм.
Толщина столешницы 25 мм.
На торцевой части используется кромка из ПВХ - 2 мм.
Легкий и простой уход за изделием.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Вес в упаковке, кг: 9.00
Объем упаковки, м3: 0.019

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Основные характеристики

  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыЛДСП

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