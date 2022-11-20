Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Глубина750 мм
- Вес32 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветкоричневый
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Комплект уличной мебели Кемер-2
Стул уличный Фотон
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден