Характеристики товара
Описание
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Обивка: велюр
Наполнитель: поролон
Толщина: 1 см
Размер: 39х40 см
Цвет подушки может быть любым
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Новогодний чехол на стул 02
Скатерть Deco
Стальное Подстолье 1027EM двойное
Стальное Подстолье 1003EM двойное
Стальное Подстолье 1021EM
Подстолье чугунное Равин
Подстолье чугунное Равин Круглое
Стул Dill, античный светло-бежевый
Ножка деревянная 112
Подушка на стул, галета, велюр синий