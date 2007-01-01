Характеристики товара
Описание
Создайте уютную и гостеприимную атмосферу в вашем заведении с нашими подушками на стулья. Идеальное решение для ресторанов, кафе, баров и отелей, которые ценят комфорт своих посетителей и стремятся к безупречному сервису.
Ключевые преимущества:
Повышенный комфорт для гостей
Мягкая и упругая набивка подушек обеспечивает приятное сидение даже при длительном пребывании. Ваши гости оценят заботу о их удобстве, что положительно скажется на их впечатлении о заведении.
Прочность и долговечность
Подушки изготовлены из качественных материалов, устойчивых к истиранию и выцветанию. Они выдерживают интенсивное использование, сохраняя свой внешний вид и функциональность на долгие годы.
Легкость в уходе и гигиена
Подушки легко снимаются и чистятся, что упрощает поддержание чистоты и гигиены в зале. Это особенно важно для заведений с высокой проходимостью.
Универсальный дизайн
Лаконичный и стильный внешний вид подушек позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер, будь то классический ресторан или современное кафе.
Экономия и выгода
Мы предлагаем выгодные оптовые цены для бизнеса, что позволяет вам оптимизировать бюджет без ущерба для качества.
Наши подушки на стулья – это не только комфорт для ваших гостей, но и выгодное решение для вашего бизнеса. Они сочетают в себе качество, стиль и доступность, помогая вам создавать неповторимую атмосферу в заведении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина400 мм
- Толщина10 мм
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет