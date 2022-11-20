Товар в корзине. Перейти
Подвесное кресло Sevilla Verde Velour белое - фото 1Подвесное кресло Sevilla Verde Velour белое - фото 2Подвесное кресло Sevilla Verde Velour белое - фото 3Подвесное кресло Sevilla Verde Velour белое - фото 4

Подвесное кресло Sevilla Verde Velour белое

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Sevilla Velour белое
Подвесное кресло Sevilla Velour белое
Следующий Подвесное кресло Sevilla Verde Velour черное
Подвесное кресло Sevilla Velour белое

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1950 мм
  • Ширина1100 мм
  • Вес32 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
12

Кресло подвесное SIESTA2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Подвесное 1-местное кресло BEND3

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Подвесное 1-местное кресло MALTA

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
11

Подвесное 1-местное кресло VEIL2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
15

Подвесное 1-местное кресло CAPONE

Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Кресло подвесное Habitation, плетеное

Настоящее фото товара Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга

Настоящее фото товара Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
6

Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
11

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
6

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Филетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стул Dystopia Филетовый, пластиковый

В наличии 1 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден