Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле в с плафоном из прозрачного стекла. Светильник Aymie станет лаконичным дополнением любого помещения, прекрасно смотрится как в комплекте из нескольких штук, так и в единичном экземпляре. Подойдет для освещения обеденной зоны, кухни, зала, гостиной и коридоров а также для баров, ресторанов и кафе. Площадь освещения 5 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Основные характеристики
- Вес0.01 кг
- Количество ламп1