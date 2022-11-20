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Подвесной светильник Moderli V2151-P Aymie 1*E27*60W - фото 1Подвесной светильник Moderli V2151-P Aymie 1*E27*60W - фото 2Подвесной светильник Moderli V2151-P Aymie 1*E27*60W - фото 3

Подвесной светильник Moderli V2151-P Aymie 1*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в современном стиле в с плафоном из прозрачного стекла. Светильник Aymie станет лаконичным дополнением любого помещения, прекрасно смотрится как в комплекте из нескольких штук, так и в единичном экземпляре. Подойдет для освещения обеденной зоны, кухни, зала, гостиной и коридоров а также для баров, ресторанов и кафе. Площадь освещения 5 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.

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Основные характеристики

  • Вес0.01 кг
  • Количество ламп1

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