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Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Dark от итальянского бренда Moderli. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт расслабляющую обстановку. Каркас выполнен из металла цвета хром и декорирован каплевидным камнем. Дизайн светильника из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер.

  • Площадь освещения 1 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 38*38*46

Вес брутто: 3,1

Объем: 0,066

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Основные характеристики

  • Высота610 мм
  • Ширина320 мм
  • Длина320 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсеребряный

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