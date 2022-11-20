Характеристики товара
Описание
Подвесная светодиодная люстра с пультом управления от итальянского бренда Moderli. С помощью пульта можно регулировать цветовую температуру под настроение и настроить интенсивность освещения. Воздушный дизайн и выдержанный цвет каркаса не нагромождает интерьер. Люстра идеально подойдёт для зала, гостиной и спальни.
- Площадь освещения 18 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 140 Вт.
- Общая мощность светильника 140 Вт.
- Световой поток 5880 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 62*55*15,5
Вес брутто:
Объем: 0,529
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр600 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный