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Настольная лампа ST LUCE SL1148.304.01 CODDA - фото 1Настольная лампа ST LUCE SL1148.304.01 CODDA - фото 2Настольная лампа ST LUCE SL1148.304.01 CODDA - фото 3

Настольная лампа ST LUCE SL1148.304.01 CODDA

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя G9
  • Мощность лампы 3 Вт.
  • Общая мощность светильника 3 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина270 мм
  • Вес1.2 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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