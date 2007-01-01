Освещение для салонов

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta, произведённого компанией ChiedoCover
8 710 ₽
Оптовая цена
4.8
Гибкая трековая система Odeon Light Cemeta
Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
10 080 ₽
Оптовая цена
4.1
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 650 ₽
Оптовая цена
4.4
Трековый светильник Imex Led Black
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex Led White, произведённого компанией ChiedoCover
1 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Трековый светильник Imex Led White
Настоящее фото товара Трековый светильник Imex , произведённого компанией ChiedoCover
2 129 ₽
Оптовая цена
4.2
Трековый светильник Imex
Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао Black
Настоящее фото товара Светильник накладной светодиодный Citilux Тао, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Светильник накладной светодиодный Citilux Тао
Настоящее фото товара Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль, произведённого компанией ChiedoCover
3 800 ₽
Оптовая цена
4.4
Спот (поворотный) светодиодный Citilux Дубль
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Спот (поворотный) Citilux Рубик, произведённого компанией ChiedoCover
1 170 ₽
Оптовая цена
4.6
Спот (поворотный) Citilux Рубик
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Реймс, произведённого компанией ChiedoCover
10 900 ₽
Оптовая цена
5
Трековый светильник Citilux Реймс
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Антиб, произведённого компанией ChiedoCover
10 060 ₽
Оптовая цена
4.5
Трековый светильник Citilux Антиб
Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Трековый светильник Citilux Ринг
Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
9 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Старлайт
Настоящее фото товара Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесной светильник светодиодный Citilux Паркер
Настоящее фото товара Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус, произведённого компанией ChiedoCover
2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Светодиодный Citilux Тубус
Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с диммером Citilux Старлайт, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра потолочная светодиодная с диммером Citilux Старлайт
Настоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
17 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра потолочная светодиодная с пультом Citilux Паркер
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Люстра подвесная Светодиодная с пультом Citilux Юпитер, произведённого компанией ChiedoCover
23 900 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра подвесная Светодиодная с пультом Citilux Юпитер
Настоящее фото товара Светильник Лофт Lamp - 34, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Светильник Лофт Lamp - 34
Настоящее фото товара Настольный светильник Аугсбург, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Настольный светильник Аугсбург
Настоящее фото товара Настольный светильник Байсфорд, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.5
Настольный светильник Байсфорд
Настоящее фото товара Настольный светильник Виленген, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.9
Настольный светильник Виленген
Настоящее фото товара Настольный светильник Ганновер, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Настольный светильник Ганновер
Настоящее фото товара Люстра Megapolis 8, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра Megapolis 8
Настоящее фото товара Люстра Megapolis 6, произведённого компанией ChiedoCover
25 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра Megapolis 6
Настоящее фото товара Люстра Chandler 8, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра Chandler 8
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Люстра Chandler 6, произведённого компанией ChiedoCover
34 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра Chandler 6
Настоящее фото товара Люстра Cube 7, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Люстра Cube 7
Настоящее фото товара Люстра Cube 5, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Люстра Cube 5
Настоящее фото товара Люстра Alicante 8, произведённого компанией ChiedoCover
34 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Alicante 8
Настоящее фото товара Люстра Alicante 6, произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Alicante 6
Настоящее фото товара Люстра Talia, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Talia
Настоящее фото товара Люстра Smusso 7, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Люстра Smusso 7
Настоящее фото товара Люстра Smusso 5, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра Smusso 5
Настоящее фото товара Люстра Miraggio 6, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Miraggio 6
Настоящее фото товара Люстра Miraggio 4, произведённого компанией ChiedoCover
18 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра Miraggio 4
Настоящее фото товара Люстра Princess 12, произведённого компанией ChiedoCover
42 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Princess 12
Настоящее фото товара Люстра Princess 8, произведённого компанией ChiedoCover
31 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Люстра Princess 8
Настоящее фото товара Люстра Princess 5, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Princess 5
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Люстра Perla 7, произведённого компанией ChiedoCover
23 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Люстра Perla 7
Настоящее фото товара Люстра Perla 5, произведённого компанией ChiedoCover
18 490 ₽
Оптовая цена
5
Люстра Perla 5
Настоящее фото товара Люстра Bellona 12, произведённого компанией ChiedoCover
44 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра Bellona 12
Настоящее фото товара Люстра Bellona 8, произведённого компанией ChiedoCover
30 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Люстра Bellona 8

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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