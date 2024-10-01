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Светящееся кашпо Lumb 220V RGB - фото 1Светящееся кашпо Lumb 220V RGB - фото 2Светящееся кашпо Lumb 220V RGB - фото 3

Светящееся кашпо Lumb 220V RGB

Артикул: CH-059-295
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Высота400 мм
  • Вес8 кг
  • Мощность220 Вт

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