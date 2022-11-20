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Складное кресло-кокон Aosta

13 оценок
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Кресло-кокон Ибица
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Кресло-кокон Ибица

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр850 мм
  • Материалакриловый шнур
  • Цветчерный

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