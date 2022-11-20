Фотография Кофейный стол Вояж, 50х50 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Кофейный стол Вояж, 50х50

5
Оптовая цена
8 890 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кофейный стол Вояж, 50х50
Кофейный стол Вояж, 50х50
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Кофейный стол Вояж, 50х50

5
8890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Вес33 кг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг
  • Ширина1800 мм
  • Глубина1000 мм

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