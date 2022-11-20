Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1950 мм
- Ширина1100 мм
- Вес31 кг
- Материалискусственный ротанг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
Кресло подвесное SIESTA2
Подвесное 1-местное кресло BEND
Подвесное 1-местное кресло BEND3
Подвесное 1-местное кресло VEIL
Подвесное 1-местное кресло MALTA
Подвесное 1-местное кресло VEIL2
Подвесное 1-местное кресло CAPONE
Кресло подвесное Habitation, плетеное
Кресло подвесное Bredbyn из искусственного ротанга
Кресло подвесное Backe из искусственного ротанга
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Изо Хром
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, белый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден