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Салатник «Идиллия» фарфор 360 мл, белый - фото 1

Салатник «Идиллия» фарфор 360 мл, белый

Артикул: CH-061-884
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 20 штук.

Салатник «Идиллия» — вместительная глубокая тарелка. Товар выполнен из фарфора белого цвета. Материал имеет привлекательный блеск, который особенно хорошо заметен при хорошем освещении.


Салатник изготовлен в форме пиалы, но стенки при этом ровно расширяются вверх. Посуда имеет вместительный объем, 360 мл. Диаметр по широкому краю 14 см. Высота 5 см. Закругленный край придает изделию оригинальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр140 мм
  • Вес0,196 кг
  • Объем0,36 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

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