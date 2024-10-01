Характеристики товара
Описание
В упаковке 20 штук.
Салатник «Идиллия» — вместительная глубокая тарелка. Товар выполнен из фарфора белого цвета. Материал имеет привлекательный блеск, который особенно хорошо заметен при хорошем освещении.
Салатник изготовлен в форме пиалы, но стенки при этом ровно расширяются вверх. Посуда имеет вместительный объем, 360 мл. Диаметр по широкому краю 14 см. Высота 5 см. Закругленный край придает изделию оригинальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота50 мм
- Диаметр140 мм
- Вес0,196 кг
- Объем0,36 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт