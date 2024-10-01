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Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный - фото 1Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный - фото 2

Крышка для блюда для десерта, пластик, прозрачный

Артикул: CH-063-723
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота500 мм
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

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