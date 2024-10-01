Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Салатник «Шефс» — аккуратная тарелка из стекла. Она полностью прозрачная, имеет форму глубокой пиалы объемом 348 мл. Высота стенок 52 мм, диаметр чаши равен 12 см.
Стеклянная посуда смотрится стильно и аккуратно. У нее лаконичная форма с небольшим бортиком по краю. Поэтому она замечательно смотрится в сочетании с классическими фарфоровыми сервизами и современными товарами из прозрачного стекла, с которыми серия составит идеальный тандем.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота52 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0,417 кг
- Объем0,348 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт