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Салатник «Шефс» стекло 348 мл, прозрачный - фото 1

Салатник «Шефс» стекло 348 мл, прозрачный

Артикул: CH-061-785
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Салатник «Шефс» — аккуратная тарелка из стекла. Она полностью прозрачная, имеет форму глубокой пиалы объемом 348 мл. Высота стенок 52 мм, диаметр чаши равен 12 см.


Стеклянная посуда смотрится стильно и аккуратно. У нее лаконичная форма с небольшим бортиком по краю. Поэтому она замечательно смотрится в сочетании с классическими фарфоровыми сервизами и современными товарами из прозрачного стекла, с которыми серия составит идеальный тандем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота52 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,417 кг
  • Объем0,348 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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