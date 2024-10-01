Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Товар выполнен из нержавеющей стали. Этот качественный столовый прибор, который привлекает элегантным лаконичным блеском, столь характерным для металла. Благодаря высокому качеству материала столовая ложка впечатляет долговечностью и простотой в уходе, поэтому это прекрасное решение для сервировки столов на любых мероприятиях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина205 мм
- Глубина45 мм
- Вес0.075 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт