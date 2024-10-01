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Ложка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм - фото 1

Ложка столовая «Багет бэйсик», длина 205мм

Артикул: CH-060-795
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Товар выполнен из нержавеющей стали. Этот качественный столовый прибор, который привлекает элегантным лаконичным блеском, столь характерным для металла. Благодаря высокому качеству материала столовая ложка впечатляет долговечностью и простотой в уходе, поэтому это прекрасное решение для сервировки столов на любых мероприятиях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина205 мм
  • Глубина45 мм
  • Вес0.075 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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