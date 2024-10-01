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Салатник «Идиллия» фарфор, белый - фото 1

Салатник «Идиллия» фарфор, белый

Артикул: CH-061-849
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 15 штук.

Салатник «Идиллия» отличается большим объемом. Он вмещает 600 мл. Высота тарелки при этом 56 мм, а диаметр 17,5 см.


Посуда из фарфора выполнена в стильном белом цвете. Товар круглый, напоминает по форме пиалу, но стенки ровные и постепенно расширяются кверху. Производитель не делает акцент на дизайне, отдает предпочтение лаконичным формам. Но тщательно выбирает материал, поэтому имеет белый фарфор стал отличным решением, так как отличается высоким качеством и стильным видом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота56 мм
  • Диаметр175 мм
  • Вес0,344 кг
  • Объем0,6 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке15 шт

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