Характеристики товара
Описание
В упаковке 15 штук.
Салатник «Идиллия» отличается большим объемом. Он вмещает 600 мл. Высота тарелки при этом 56 мм, а диаметр 17,5 см.
Посуда из фарфора выполнена в стильном белом цвете. Товар круглый, напоминает по форме пиалу, но стенки ровные и постепенно расширяются кверху. Производитель не делает акцент на дизайне, отдает предпочтение лаконичным формам. Но тщательно выбирает материал, поэтому имеет белый фарфор стал отличным решением, так как отличается высоким качеством и стильным видом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота56 мм
- Диаметр175 мм
- Вес0,344 кг
- Объем0,6 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке15 шт