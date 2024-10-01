Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый - фото 1Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый - фото 2

Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый

Артикул: CH-065-334
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Линеа умана», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Линеа умана», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, персиковый
Фотография товара Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, персиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр77 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Настольная лампа Brionia, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Настольная лампа Brionia

44
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Атланта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от47 99033
70 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Атланта

41
В наличии 16 шт.
Фотография товара Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом

43
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35
Фотография товара Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от135 590
Оптовая цена

Стол Matera 160 KL-188 Контрастный мрамор матовый, итальянская керамика

7
В пути 1 шт.

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от53014
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Гранити», 460мл, стекло, прозрачный

14
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Кошем», 260мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9010
100 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кошем», 260мл, стекло, прозрачный

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Венеция», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Венеция», 320мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Пикассо», 310мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Пикассо», 310мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Пикассо», 310мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 261 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Леди Даймонд», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Леди Даймонд», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии 228 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Пиза», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Пиза», 320мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Хайбол «Пиза», 320мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 172 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Лонгшамп», 280мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 264 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 310мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 310мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Хайбол, 310мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Гейша», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Гейша», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от93015
1 090 ₽Оптовая цена

Хайбол «Гейша», 360мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый
Хайбол «Даллас», 380мл, стекло, розовый
от 160
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Настольная лампа Brionia, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Настольная лампа Brionia

44
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Атланта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от47 99033
70 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Атланта

41
В наличии 16 шт.
Фотография товара Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Зеркало настенное Virtuos, береза с эффектом

43
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен, хром

35