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Шкаф Нордик 2-х створчатый, дуб сонома, белый - фото 1 Шкаф Нордик 2-х створчатый, дуб сонома, белый - фото 2 Шкаф Нордик 2-х створчатый, дуб сонома, белый - фото 3

Шкаф Нордик 2-х створчатый, дуб сонома, белый

Артикул: CH-066-230
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина803 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота2110 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветбелый, Дуб сонома

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