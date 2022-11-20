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Шкаф для одежды Freitas, итальянский орех - фото 1Шкаф для одежды Freitas, итальянский орех - фото 2

Шкаф для одежды Freitas, итальянский орех

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Шкаф для одежды, итальянский орех

Характеристики товара

Описание

Этот удобный и стильный шкаф с ящиками станет отличным дополнением к обстановке не только в офисе, но и в доме. Просторный, с обилием различных отделений и полок, он позволит вам не стеснять себя в размещении вещей. Приятный глазу нейтральный дизайн прекрасно дополнит как уютную домашнюю обстановку, так и строгий офисный интерьер. Мы даём вам возможность выбрать самый подходящий для вашего вкуса и стиля цвет шкафа - в наличии есть четыре различных цветовых гаммы.

Габариты этого шкафа с ящиками составляют 89х45х260 см, а изготовлен он из надёжного и износоустойчивого материала - ЛДСП.

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Основные характеристики

  • Высота2600 мм
  • Ширина890 мм
  • Глубина450 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки2600 мм
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Вес упаковки141.50 кг

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