Характеристики товара
Описание
Шкаф - это неотъемлемая составляющая любого кабинета. Данная модель шкафа может использоваться как для хранения одежды, так и для документации - он имеет два раздельных отделения: одно с рейкой для тремпелей, другое - с полками. Внизу шкафа расположены два выдвижных ящика. Следует отметить, что данная модель подойдёт не только для любого офиса, но и хорошо будет смотреться в интерьере квартиры или дома.
Материал, из которого сделан этот стильный и удобный шкаф - ЛДСП, общие габариты этой модели составляют 102х63х235 см. При заказе вы можете выбрать один из четырёх цветов поверхности.
Основные характеристики
- Высота630 мм
- Ширина2350 мм
- Глубина1020 мм
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки2350 мм
- Объём упаковки0.44 м3
- Вес упаковки141.50 кг