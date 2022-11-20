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Офисный шкаф Калбе, итальянский орех - фото 1Офисный шкаф Калбе, итальянский орех - фото 2Офисный шкаф Калбе, итальянский орех - фото 3

Офисный шкаф Калбе, итальянский орех

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вашему вниманию предлагается комбинированный застекленный шкаф для бумаг, выполненный в традиционном, деловом стиле, сочетающий все необходимые элементы для офисной мебели. Неброская, классическая деловая палитра (основной цвет: итальянский орех) и непритязательный дизайн позволят ему органично подойти практически для любого интерьера.

Изготовлен из ЛДСП, габариты шкафа: ширина - 77; глубина – 37; высота – 200; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм.
Если Вы ищете удобный шкаф , позволяющий держать документы и бумаги в сохранности – эта модель то, что Вам нужно.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина370 мм
  • Материалстекло, ЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки2020 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки61.50 кг

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