Характеристики товара
Описание
Идеальный классический комод для изысканной спальни. Пять удобных выдвижных ящика позволяют наиболее функционально использовать пространство и объем комода. Материалы, из которых выполняется комод, обеспечивают высочайшую надежность.
Высота декоративного элемента — 55 мм.
Направляющие - шариковые, без доводчика.
Расстояние между отверстиями под ручки - 96 мм.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина410 мм
- Высота930 мм
- Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
- Высота ножек130 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки33 кг