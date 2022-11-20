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Комод Джульетта узкий, коричневый

Артикул: CH-053-229
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Идеальный классический комод для изысканной спальни. Пять удобных выдвижных ящика позволяют наиболее функционально использовать пространство и объем комода. Материалы, из которых выполняется комод, обеспечивают высочайшую надежность.

Высота декоративного элемента — 55 мм.
Направляющие - шариковые, без доводчика.
Расстояние между отверстиями под ручки - 96 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота930 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
  • Высота ножек130 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки33 кг

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