Характеристики товара
Описание
Идеальный классический комод для изысканной спальни. Пять удобных выдвижных ящика позволяют наиболее функционально использовать пространство и объем комода. Материалы, из которых выполняется комод, обеспечивают высочайшую надежность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина420 мм
- Высота950 мм
- Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
- Высота ножек130 мм
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки39 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет