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Офисный стеллаж Калбе, итальянский орех - фото 1Офисный стеллаж Калбе, итальянский орех - фото 2

Офисный стеллаж Калбе, итальянский орех

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Характеристики товара

Описание

Предлагаем вашему вниманию практичный и ёмкий стеллаж для бумаг с дверью. Он изготовлен на мебельной фабрике «меб-фф» из ЛДСП материалов. Выполнен в классической офисной палитре (основной цвет: итальянский орех), что позволяет ему удачно войти практически в любой интерьер, функциональным и неотъемлемым элементом. Габариты стеллажа: ширина - 56; глубина – 37; высота – 85; толщина столешницы 16 мм; толщина опор 16-18 мм. Если вам необходим удобный, емкий и функциональный стеллаж, который подойдет для любой деловой обстановки, предоставит возможность держать Ваши документы и бумаги в идеальном порядке, тогда эта модель для Вас.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина370 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки21.50 кг

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