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Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 1Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 2Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 3Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 4Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 5Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 6Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 7Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 8Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 9Стол деревянный Колон Лофт бетон - фото 10

Стол деревянный Колон Лофт бетон

Артикул: CH-035-629
32 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Вес32.2 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

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