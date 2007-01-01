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Настоящее фото товара Стол Пандора 180-280*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Пандора 180-280*90 керамика темная
26 оценок
79 99043
137 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Пандора 180-280*90 керамика темная - фото 1Стол Пандора 180-280*90 керамика темная - фото 2Стол Пандора 180-280*90 керамика темная - фото 3Стол Пандора 180-280*90 керамика темная - фото 4Стол Пандора 180-280*90 керамика темная - фото 5
Распродажа

Стол Пандора 180-280*90 керамика темная

Артикул: CH-025-949
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина2800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес112 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

По бокам стола расположены дополнительные раздвижные элементы, которые увеличивают полезную площадь столешницы на 50 или 100 см в длину.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина2800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес112 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка50 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки1890 мм
  • Вес упаковки120.32 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики1890
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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