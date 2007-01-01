Характеристики товара
Описание
По бокам стола расположены дополнительные раздвижные элементы, которые увеличивают полезную площадь столешницы на 50 или 100 см в длину.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина2800 мм
- Высота760 мм
- Вес112 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка50 кг
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки1890 мм
- Вес упаковки120.32 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Габариты упаковки для логистики1890
- Изделия стопируютсяНет