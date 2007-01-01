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          Товары по акции

          Раздвижные столы

          от 5 590 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Обеденный стол Джонни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Джонни
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли-С, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Чарли-С
          Настоящее фото товара Обеденный стол Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          18 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Алекс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Чарли М, произведённого компанией ChiedoCover
          15 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденный стол Чарли М
          Настоящее фото товара Обеденный стол Аватар, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Аватар
          Настоящее фото товара Обеденный стол Элвис, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Элвис
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Нико
          Настоящее фото товара Обеденный стол Нико В, произведённого компанией ChiedoCover
          21 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Нико В
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Обеденный стол Иван
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Обеденный стол Иван Д, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденный стол Иван Д
          Настоящее фото товара Обеденный стол Иван В, произведённого компанией ChiedoCover
          22 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Иван В
          Настоящее фото товара Обеденный стол Винни раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
          22 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Винни раздвижной
          Настоящее фото товара Обеденный стол Рихард, произведённого компанией ChiedoCover
          24 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Рихард
          Настоящее фото товара Обеденный стол Людовик плюс, произведённого компанией ChiedoCover
          29 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденный стол Людовик плюс
          Настоящее фото товара Обеденный стол Кайзер, произведённого компанией ChiedoCover
          33 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Кайзер

          Какие столы идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать столы
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденный стол Гулливер
          Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
          52 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденный стол Гулливер макси
          Настоящее фото товара Обеденный стол Макс, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденный стол Макс
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол консоль, произведённого компанией ChiedoCover
          31 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол консоль
          Настоящее фото товара Обеденный стол Элефант, произведённого компанией ChiedoCover
          27 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Элефант
          Настоящее фото товара Обеденный стол Людовик, произведённого компанией ChiedoCover
          23 000 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденный стол Людовик
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Пеппер серый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол раздвижной Пеппер серый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Куинси, произведённого компанией ChiedoCover
          27 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Куинси
          Настоящее фото товара Обеденный стол Классика, произведённого компанией ChiedoCover
          40 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденный стол Классика
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18331, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол раздвижной ЛТ Т18331
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17539, произведённого компанией ChiedoCover
          23 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол раздвижной ЛТ Т17539
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Т16486, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Т16486
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т15271, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т15271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т18332, произведённого компанией ChiedoCover
          24 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раздвижной ЛТ Т18332
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т13271, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол раздвижной ЛТ Т13271
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17316, произведённого компанией ChiedoCover
          29 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол раздвижной ЛТ Т17316
          Настоящее фото товара Стол раздвижной ЛТ Т17547, произведённого компанией ChiedoCover
          35 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной ЛТ Т17547
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Т14252, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол раздвижной Т14252
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Пеппер орех, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол раздвижной Пеппер орех
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Берген, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол раздвижной Берген
          Настоящее фото товара Стол раздвижной Милтон, произведённого компанией ChiedoCover
          6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол раздвижной Милтон
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Модена 129 темный
          Настоящее фото товара Стол Вена, произведённого компанией ChiedoCover-48%
          13 690 ₽25 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Вена
          Настоящее фото товара Стол Вена белый, произведённого компанией ChiedoCover-52%
          13 690 ₽27 999 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Вена белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
          79 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол обеденный Гарлем белый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
          76 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Гарлем орех
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кловис, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Кловис
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург белый, произведённого компанией ChiedoCover
          36 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Кобург белый
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
          36 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Кобург шампань
          Настоящее фото товара Стол обеденный Ковдор, произведённого компанией ChiedoCover
          43 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Ковдор
          Настоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
          93 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол обеденный Кокели
          Настоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
          44 200 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол обеденный Колтон
          Настоящее фото товара Стол обеденный Комрат крем/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
          55 380 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол обеденный Комрат крем/ орех

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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