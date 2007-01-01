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Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас
32 оценки
31 59059
76 590 ₽
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Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас - фото 1Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас - фото 2Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас - фото 3Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас - фото 4Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас - фото 5
Распродажа

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас

Артикул: CH-026-121
32 оценки
Основные характеристики
  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Ниагара Белый со стеклянной столешницей "под мрамор"

Описание модели:

  • две вставки по краям столешницы по 30см;
  • столешница - стекло "под мрамор" + МДФ;
  • основание стола - металл, цвет - черный;
  • Упакован в 3 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1400/2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес100 кг
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки100 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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