Стол Stork белый бетон/ белый

9 оценок

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Стол Stork белый бетон/ белый

5
16 000 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 42.1 кг

Объем: 0.1

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.3 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес43 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
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Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от130
21

Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок

В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Салфетки ARS коричневый, в ассортименте, произведённого компанией ChiedoCover
от240
14

Салфетки ARS коричневый, в ассортименте

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7904
1 850 ₽
58

Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона

В наличии 15 шт.
Стол Рондо белыйНастоящее фото товара Стол Рондо белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99024
25 990 ₽Оптовая цена
13

Стол Рондо белый

В наличии 70 шт.
Барный стол Мохито белыйНастоящее фото товара Барный стол Мохито белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
9

Барный стол Мохито белый

Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Скатерть FIRENZEНастоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
от4 810
13

Скатерть FIRENZE

Стеллаж 20Настоящее фото товара Стеллаж 20, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
11

Стеллаж 20

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Настоящее фото товара Чехол 01 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от470
11

Чехол 01 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 45 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от810
9

Чехол 45 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Салфетки Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от220
12

Салфетки Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
от210
14

Салфетки Сатен

Диван офисный АоямаНастоящее фото товара Диван офисный Аояма, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Аояма

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 42, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
13

Стеллаж для разделения комнаты 42

Настоящее фото товара Стеллаж 45, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
12

Стеллаж 45

Настоящее фото товара Стеллаж 50, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990
14

Стеллаж 50

Настоящее фото товара Стеллаж 53, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
8

Стеллаж 53

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Настоящее фото товара Стул Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
от16 900
Оптовая цена
9

Стул Медальон

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 75 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Скатерть Ramira рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
15

Скатерть Ramira рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Диван Asgard 2-х местный

Настоящее фото товара Диван Veil 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
12

Диван Veil 3-х местный

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Настоящее фото товара Кресло Флоренц, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
5

Кресло Флоренц

Настоящее фото товара Барный стул 1242CM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Барный стул 1242CM

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный Детройт серый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт серый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
11

Стол обеденный Детройт серый малый

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Тиесто коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
6

Стул барный Тиесто коричневый

В наличии 31 шт.
Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть ТвилНастоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена
10

Скатерть Твил

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый

Барный стул УтенаНастоящее фото товара Барный стул Утена, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена
6

Барный стул Утена

Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
7

Стол пластиковый плетеный Riva

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Кресло Grad, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
15

Кресло Grad

Настоящее фото товара Кресло Ivy, произведённого компанией ChiedoCover
от28 550
14

Кресло Ivy

Настоящее фото товара Кресло Stro, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
14

Кресло Stro

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Орфей овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена
8

Стол Орфей овальный

Стеллаж ШвертеНастоящее фото товара Стеллаж Шверте, произведённого компанией ChiedoCover
47 600
11

Стеллаж Шверте

Настоящее фото товара Стул СТ-02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-02

Настоящее фото товара Стул СТ-01, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
13

Стул СТ-01

Настоящее фото товара Стол С-37, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
5

Стол С-37

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

В наличии 4 шт.
Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

В наличии 46 шт.
Стол обеденный Мулен белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Мулен белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Мулен белый

В наличии 17 шт.
Стул Канзас, синийНастоящее фото товара Стул Канзас, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Канзас, синий

В наличии 79 шт.
Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Стул пластиковый Virginia, белыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Virginia, белый