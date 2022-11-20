Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 42.1 кг
Объем: 0.1
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 66
Скатерть Ричард, круглая
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Салфетки Габардин
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Борно
Диван классический
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стол складной Монифит
Стол Миллер 140
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Стул Изо
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 02, спандекс красный
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 5, венге
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый
Стул Такер, черный деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул барный Бентли, белый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул Консек барный, мягкий, белый
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-11 НМ барный
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Кресло Изо GTS
Стул Сильвия
Стул Стандарт +
Стул Форум
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Стол складной Виктория 150
Стул Стандарт, кожзам
Стул Chic крем-брюле
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Luberon с патиной
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Bridell Kilim
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Хит 20мм - золото, коричневая корона
Стол Рондо белый
Барный стол Мохито белый
Скатерть Deco
Скатерть FIRENZE
Стеллаж 20
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Чехол 01 из плотного спандекса
Чехол 45 из плотного спандекса
Чехол 15 из плотного спандекса
Салфетки Panama Dolce
Салфетки Сатин
Салфетки Сатен
Диван офисный Аояма
Комплект стульев Семейный
Стеллаж для разделения комнаты 42
Стеллаж 45
Стеллаж 50
Стеллаж 53
Стол обеденный Керман
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Кросно
Стол обеденный Кослан мини
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стул Медальон
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Весна габардин
Скатерть Ramira рогожка
Скатерть Limoni саржа
Диван Asgard 2-х местный
Диван Veil 3-х местный
Стул Бар 1 /МРД
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Кресло Флоренц
Барный стул 1242CM
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Детройт серый малый
Стол обеденный Атланта
Стул барный Тиесто коричневый
Скатерть ART
Скатерть Твил
Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Барный стул Утена
Стол пластиковый плетеный Riva
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 белых стула
Диван Dox
Кресло London
Кресло Grad
Кресло Ivy
Кресло Stro
Стол Алекс 6
Стол Алекс 7
Стол Цезарь овальный
Стол Орфей овальный
Стеллаж Шверте
Стул СТ-02
Стул СТ-01
Стол С-37
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан большой
Стол обеденный Мулен белый
Стул Канзас, синий
Стол обеденный Dino
Стол Reina
Стул пластиковый Virginia, белый