Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота790 мм
- Вес45 кг
- Объем0.2 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 140, Оникс/ черный
Стол Sirius бетон/ белый
Прихожая лофт Наилси
Стол Мелтон, под ротанг
Светильник подвесной KH01154
Диван Matrix, голубой
Стол Маунт, черный мрамор
Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W
Лампа Сальт, кремовый
Стол Морли дуб, тон махагон
Стол Boston, прозрачный, закаленное стекло
Стол Seville, мрамор, закаленное стекло
Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон
Стол Ralf, серая лава/ антик
Стол деревянный Дорсет орех
Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое глянец
Стол обеденный Эльфи
Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый
Стол обеденный Ballet 100*75 серый