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Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 1Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 2Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 3Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 4Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 5Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 6Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 7Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 8Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 9Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина - фото 10

Стол деревянный Павия 100 орех / коричневая патина

Артикул: CH-035-528
42 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота790 мм
  • Вес45 кг
  • Объем0.2 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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