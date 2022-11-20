Длина - 900 мм
Глубина - 600 мм
Высота - 750 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
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Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, серый, левый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, изумрудный, левый угол
Диван-кровать БРАЙТОН
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-3, светло-синий, левый угол