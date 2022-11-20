Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро

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Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро

4.9
2 690 ₽2 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Длина - 900 мм

Глубина - 600 мм

Высота - 750 мм

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь

Сделаем стол на заказ

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