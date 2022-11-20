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Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 1Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 2Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 3Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 4Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 5Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 6Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 7Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 8Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 9Стол деревянный Джил орех / коричневая патина - фото 10

Стол деревянный Джил орех / коричневая патина

Артикул: CH-035-529
50 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота780 мм
  • Вес45 кг
  • Объем0.26 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

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