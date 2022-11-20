Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота750 мм
- Вес18.7 кг
- Объем0.05 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал ножекМеталл
- Количество мест2
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Айаз
Стол обеденный Берк
Стол обеденный Батухан
Стол обеденный Бурак
Стол обеденный Джан
Стол обеденный Джелал
Стол обеденный Керем
Стол обеденный Догу
Стол обеденный Айташ
Стол обеденный Тезер
Слэб Колыма
Напольный шкаф металлический «Амбер Д»
Шкаф-сервант лофт «Сетка Серв»
Журнальный столик Финика M Дуб бомонт лофт
Стол деревянный Алеста Лофт 120 25 мм дуб делано светлый / черный матовый
Стол Борк
Стол Лофт-93
Стол Staff
Стол журнальный Рольф
Стол Соул