Характеристики товара
Описание
Комплект журнальных столиков Эрвин обсидиан, стекло/ черный
Описание модели:
- комплект из 2-х столиков, диаметр 50см/ высота 31см, диаметр 60см/ высота 41см.
- столешница – стекло, толщина 4 мм;
- основание стола - металл, цвет – черный.
- Упакован в 1 коробку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота310/410 мм
- Диаметр500/600 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет