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Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас
46 оценок
12 090
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Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас - фото 1Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас - фото 2Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас - фото 3

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

Артикул: CH-026-021
46 оценок
Основные характеристики
  • Высота310/410 мм
  • Диаметр500/600 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект журнальных столиков Эрвин обсидиан, стекло/ черный

Описание модели:

  • комплект из 2-х столиков, диаметр 50см/ высота 31см, диаметр 60см/ высота 41см.
  • столешница – стекло, толщина 4 мм;
  • основание стола - металл, цвет – черный.
  • Упакован в 1 коробку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота310/410 мм
  • Диаметр500/600 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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