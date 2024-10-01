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Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано темный/ черный матовый - фото 1Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано темный/ черный матовый - фото 2Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано темный/ черный матовый - фото 3Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано темный/ черный матовый - фото 4Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано темный/ черный матовый - фото 5

Стол деревянный Лота Лофт 120 25 мм дуб делано темный/ черный матовый

Артикул: CH-035-574
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вес40.9 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Объем0.17 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Количество мест2
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки70 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки24.30 кг

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