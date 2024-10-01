Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина750 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы25 мм
- Вес40.9 кг
- Вид кромкиПВХ
- Объем0.17 л
- Материал столешницыЛДСП
- Количество мест2
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки70 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки24.30 кг