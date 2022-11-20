Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стол журнальный Italia
Стол Siesta 85, капучино
Стол Siesta 150, без покрытия
Стол Siesta 150, капучино
Стол Toledo
Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный
Стол СКАНДИ раскладной, шпон ореха
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло