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          Мебель в стиле Лофт

          От 390 ₽
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          Стулья в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          В наличииХит
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-1
          Настоящее фото товара Стул Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 190 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-2
          Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-24%
          2 290 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-3
          Настоящее фото товара Стул Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 990 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-4
          Настоящее фото товара Стул Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Лофт-5
          Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-6
          Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-7
          Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Лофт-8
          Все

          Столы в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-4
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 590 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лофт-6
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лофт-8
          Все

          Подстолья в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          Хит
          2 990 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Подстолье чугунное Понтэ
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ ДВ, произведённого компанией ChiedoCover-34%
          В наличии
          4 490 ₽6 750 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье чугунное Понтэ ДВ
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Верона, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подстолье чугунное Верона
          Настоящее фото товара Подстолье чугунное Севилья КР, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье чугунное Севилья КР
          Настоящее фото товара Подстолье Паола 84П, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Подстолье Паола 84П
          Настоящее фото товара Подстолье Паола 84, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Подстолье Паола 84
          Настоящее фото товара Подстолье Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Подстолье Трапеция
          Настоящее фото товара Подстолье Рокки 63, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Подстолье Рокки 63
          Все

          Столешницы в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 40 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Столешница шпон, 40 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
          Настоящее фото товара Столешница шпон, 60 мм, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница шпон, 60 мм, круглая
          Настоящее фото товара Столешница массив дуба, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столешница массив дуба, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив ясеня, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столешница массив ясеня, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив бука, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Столешница массив бука, 40 мм
          Настоящее фото товара Столешница массив лиственницы, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столешница массив лиственницы, 40 мм
          Все

          Диваны в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Фирст
          Настоящее фото товара Диван лофт Нью-Йорк, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт Нью-Йорк
          Настоящее фото товара Диван лофт Форвард, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Форвард
          Настоящее фото товара Диван лофт Фолевел, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван лофт Фолевел
          Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт New 7
          Настоящее фото товара Диван лофт New 4, произведённого компанией ChiedoCover
          34 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван лофт New 4
          Настоящее фото товара Диван лофт New 9, произведённого компанией ChiedoCover
          29 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван лофт New 9
          Настоящее фото товара Диван лофт Стэйт Гросс, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван лофт Стэйт Гросс
          Все

          Кресла в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Модульное сиденье Родольфо, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Модульное сиденье Родольфо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Токо, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Токо
          Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло лофт Хэнк
          Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло лофт Трус
          Настоящее фото товара Кресло лофт Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло лофт Коннор
          Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло лофт Селвин
          Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло лофт Саммит
          Настоящее фото товара Кресло лофт Амарак, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло лофт Амарак
          Все

          Стеллажи в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеллаж 01
          Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеллаж 02
          Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 03
          Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          20 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 04
          Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеллаж 05
          Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
          28 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеллаж 06
          Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стеллаж 07
          Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
          20 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеллаж 08
          Все

          Комоды в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Комод с ящиками Skverei, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          36 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комод с ящиками Skverei
          Настоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          37 200 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Комод с полкой Loft Deverlas
          Настоящее фото товара Комод с полками Muris, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          33 600 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комод с полками Muris
          Настоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          47 400 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комод Bidua
          Настоящее фото товара Комод с полкой Saritts, произведённого компанией ChiedoCover
          46 400 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с полкой Saritts
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Balakis, произведённого компанией ChiedoCover
          47 000 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод с ящиками Balakis
          Настоящее фото товара Комод с ящиками Lagess, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          31 800 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комод с ящиками Lagess
          Настоящее фото товара Комод Larappa, произведённого компанией ChiedoCover
          34 100 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Комод Larappa
          Все

          Кровати в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт 160 Дуб Золотой
          Настоящее фото товара Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт 160 Дуб Крафт Белый
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Taiga, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт Taiga
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Everett, произведённого компанией ChiedoCover
          54 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кровать Лофт Everett
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley, произведённого компанией ChiedoCover
          55 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кровать Лофт Huntley
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Palmer, произведённого компанией ChiedoCover
          66 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кровать Лофт Palmer
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Huntley Twin Back, произведённого компанией ChiedoCover
          75 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кровать Лофт Huntley Twin Back
          Настоящее фото товара Кровать Лофт Taiga Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          41 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кровать Лофт Taiga Dark
          Все

          Пуфы и банкетки в стиле лофт

          Настоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
          4 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф-банкетка Луго
          Настоящее фото товара Банкетка лофт Абингтон, произведённого компанией ChiedoCover
          18 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка лофт Абингтон
          Настоящее фото товара Пуф Авадхара, произведённого компанией ChiedoCover
          9 230 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф Авадхара
          Настоящее фото товара Банкетка Адрасман, произведённого компанией ChiedoCover
          16 640 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Банкетка Адрасман
          Настоящее фото товара Пуф Айзерлон, произведённого компанией ChiedoCover
          10 140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Айзерлон
          Настоящее фото товара Банкетка Акамбаро, произведённого компанией ChiedoCover
          14 950 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Банкетка Акамбаро
          Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
          10 140 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф Аккерман
          Настоящее фото товара Банкетка Алагуела, произведённого компанией ChiedoCover
          14 560 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Банкетка Алагуела
          Все

          Прихожие в стиле Лофт

          Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Прихожая лофт Нагпур
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Прихожая лофт Наилси
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Прихожая лофт Намвон
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
          20 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Прихожая лофт Наплен
          Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Прихожая лофт Наталь

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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