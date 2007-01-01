Характеристики товара
Описание
Консоль Авалон 122*41 серый мрамор каркас нержавеющая сталь серебро
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина406 мм
- Глубина1220 мм
- Высота788 мм
- Вес26.8 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1350 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки115 мм
- Вес упаковки29.9 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики1350
- Изделия стопируютсяНет