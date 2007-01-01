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Настоящее фото товара Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро
26 оценок
15 79048
29 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро - фото 1
Распродажа

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор, сталь, серебро

Артикул: CH-050-237
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина406 мм
  • Глубина1220 мм
  • Высота788 мм
  • Вес26.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Консоль Авалон 122*41 серый мрамор каркас нержавеющая сталь серебро

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина406 мм
  • Глубина1220 мм
  • Высота788 мм
  • Вес26.8 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки115 мм
  • Вес упаковки29.9 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики1350
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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